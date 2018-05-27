المقاومة اليمنية تتقدم نحو مشارف الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

سيطرت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية على مناطق جديدة في الساحل الغربي وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي ، لتصبح القوات على مشارف الحديدة.



بإسناد من التحالف العربي وبدعم إماراتي.. تواصل القوات اليمنية تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة..



3 مديريات جديدة أصبحت في حكم المحررة من الانقلابين، بعد أن سيطرت قوات المقاومة على مفرق زبيد ومديرية الفازة.. وحاصرت ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا ومديرية الزبيد، مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالا وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين سيما بعد تمكن المقاومة اليمنية من قتل 64 فردا منهم ، في مواجهات بعدد من الجبهات في الساحل الغربي ، كما عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وآليات عسكرية تابعة للحوثيين..



وتعيش المليشيا في حالة ارتباك بعد الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها والنزيف الكبير في صفوف المقاتلين الذين يتساقطون بشكل يومي بنيران المقاومة والضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي.



وقد اشارت مصادر محلية إلى أن المليشيا طلبت من كبار قادتها الميدانيين خصوصاً المنتمين إلى محافظة صعدة مغادرة الحديدة والهروب باتجاه معاقلهم الرئيسية في صعدة، بعد أن سقط الكثير منهم ..



ويتوقع خبراء عسكريون أن يشكل استعادة وتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي، المسمار الأخير في نعش الانقلاب الحوثي حيث سيتم انتزاع الشريان البحري الأخير من قبضة الميليشيات لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إليها، وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل كامل.

اقرا ايضا