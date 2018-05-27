الشرطة الروسية تعتقل مقاتلي النظام السوري بتهمة السرقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لجنود من الشرطة العسكرية الروسية، وهم يلقون القبض على مجموعة من لصوص المنازل، يرتدون الزي الرسمي لمقاتلي النظام السوري.

واهتمّت مواقع عديدة بنشر هذه الصور التي وصفوها بالمذلة للمقاتلين التابعين للنظام منبطحين مستسلمين، بطنهم إلى الأرض، وحولهم جنود روس ببنادقهم وزيهم العسكري الرسمي.

وكانت أنباء قد شاعت عن قيام جنود روس، باعتقال عدد من جنود النظام السوري، في الرابع عشر من الجاري، مشيرة إلى أن الجنود الروس قاموا بضرب واعتقال هذه المجموعة، وكان بينهم أكثر من ضابط. إلا أن كل الصفحات الموالية لنظام الأسد، لم تشر إلى حادثة "الضرب"، ما خلا صفحة واحدة تدعى "أبناء جنوب دمشق في الجيش العربي السوري".

فقد ذكرت الصفحة المذكورة، في منشور لها منذ يومين أن الشرطة العسكرية الروسية قامت باعتقال وضرب عناصر تم ضبطها متلبسة بجرم سرقة المنازل، في بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، دون أن تحدد هوية هؤلاء الذين اعتقلتهم الشرطة العسكرية الروسية، وهي الصفحة ذاتها التي اعترفت، السبت، بأن من قبضت عليهم الشرطة الروسية هم من "اللجان الشعبية" التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد

وتنتشر ظاهرة سرقة المنازل، وتسمى " التعفيش " في سوريا، على نطاق واسع في المناطق التي ينتزعها جيش النظام السوري من أيدي المعارضين السوريين. كما حصل في مدينة حلب التي وصل فيها "التعفيش" إلى درجات غير مسبوقة اتهم فيها عدد من كبار ضباط الأسد، منهم عناصر تابعون للعميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، وعناصر تابعون لما يعرف بميليشيات صقور الصحراء التي يرأسها محمد جابر، العميد القريب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وظهر معه في أكثر من صورة، كما أنه اضطر للظهور على وسائل إعلام الأسد، للتخفيف من أثر الفضيحة التي أثيرت حوله بسرقة منازل أهل حلب، واعترف باتصال إذاعي لإحدى المحطات التابعة للنظام، بأن بعض مقاتليه قاموا بالتعفيش "سرقة المنازل".

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