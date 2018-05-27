الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جنوب مدينة الحديدة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة
حققت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح .
وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز المحافظة.
وكانت القوات قد فرضت سيطرتها الجمعة على مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.
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