وزارة الصحة في غزة تزيل إسم رضيعة من قائمة القتلى

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (وكالات)

أزالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، اسم رضيعة فلسطينية من قائمة الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت عائلة الطفلة أكدت أن ليلى الغندور البالغة من العمر ثمانية أشهر توفيت إثر استنشاقها الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون على المتظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة في 14 أيار/مايو بينما كانت برفقة أفراد من عائلتها يتظاهرون في المكان، لكن الجيش الإسرائيلي نفى هذه الرواية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لوكالة الصحافة الفرنسية "لم نضع اسم الرضيعة في القائمة، لأننا بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة العدل لتحديد أسباب وفاتها".

وكان الجيش الاسرائيلي أشار إلى أن الطفلة تعاني من ظروف صحية سابقة، مستندا الى شهادة طبيب قال إنه على اطلاع على ملفها.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم احتجاجات على حدود القطاع، وقتل نحو 61 فلسطينيا في الـ14 من آيار/مايو خلال الاشتباكات.

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