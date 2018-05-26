مسلحون يقتلون 5 من متطوعي منظمة الخوذ البيضاء في حلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

أعلنت منظمة الخوذ البيضاء مصرع َ خمسةٍ من متطوعيها في هجوم ٍ نفذه مسلحون مجهولون على أحد مراكزها جنوبي حلب بحسب بيان صادر عنها.



وأوضحت المنظمة في بيانها على تويتر أن مجموعة ً مسلحة مجهولة دهمت مركزَ الدفاع المدني في بلدة تل حديا في ريف حلب الجنوبي، وأطلقتْ النارَ مباشرة على المتطوعين وقتلتْ خمسة ً منهم واُصيبَ إثنان آخران بجروح.

و قال أحمد الحميش مدير مركز الحاضر الذي وقع فيه الهجوم المسلح إن المجموعة هاجمت المركز قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل و قتلت خمسة من العناصر المناوبين بعدما عصبت عيونهم فيما أصيب إثنان آخران بجروح وتمكن عنصران آخران من الهرب.

و لم يتم التعرف على ملامح المسلحين وفق الحميش "لأنهم كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية".



و لم تتوفر معلومات حول سبب القتل إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.

ومنذ بدء عملهم الفعلي في سوريا في العام 2013، نشط متطوعو الدفاع المدني البالغ عددهم حاليا نحو 3700 في إنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو المحاصرين بين جبهات المعارك في مناطق عدة. وغالباً ما اُستُهدفت مراكزهم بالغارات والقصف من قبل قوات النظام ما تسبب بمقتل أكثر من مئتين منهم وإصابة المئات بجروح.

اقرا ايضا

مواجهات في الشرق والجنوب بسوريا ضد تنظيم داعش