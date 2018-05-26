قوات النظام تحذر من عملية عسكرية في درعا

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

دعا النظام السوري المعارضة المسلحة في محافظة درعا إلى إلقاء السلاح مهدداً بارتكاب مجزرة شبيهة بما حصل في الغوطة الشرقية.



فبعد انتهاء النظام السوري من معركة دمشق ومحيطها، ألقت قوات النظام منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذّر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين المعارضين إلى إلقاء السلاح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التعزيزات هو شنّ هجوم في حال رفضت الفصائل المعارضة اتفاقا على خروجها من المنطقة، كما حصل في الغوطة الشرقية.



وتزامن ذلك مع إرسال النظام لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش في جنوب دمشق وطرده منها الأسبوع الماضي.

عبر الهاتف من درعا مراسل اخبار الان محمد الحوراني

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