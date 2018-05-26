تدمير مخابئ ومعمل تفخيخ لداعش في ديالى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

أعلنت قيادة عمليات ديالى تدمير مضافات لفلول داعش ومعمل للتفخيخ خلال عملية مطادرتهم على الحدود مع محافظة صلاح الدين شمال بغداد.



وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهِر العزاوي إن الصفحة الاولى من عملية مطادرة خلايا داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين تم خلالها تحقيق كافة الاهداف المرسومة بوصول القطعات الامنية الى النقاط المحددة لها.

وأضاف العزاوي أن "نتائج الصفحة الاولى هي تدمير مضافتين وضبط معمل للتفخيخ تم تدميره من قبل الجهد الهندسي للقوات الامنية"، مؤكدا أن "هناك صفحات اخرى للعملية".



وكانت قيادة عمليات ديالى أعلنت عن إنطلاق عملية لتعقب خلايا "داعش" على الحدود مع صلاح الدين بغطاء من طيران الجيش العرقي ومشاركة قوات أمنية مشتركة مدعومة من مقاتلي العشائر.



وكانت قيادة عمليات ديالى أعلنت عن ضبط أكبر مضافة للأسلحة والأعتدة تابعة لتنظيم "داعش" شمال شرقي ب‍عقوبة.



وقال بيان لقيادة عمليات ديالى إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش نجحت بضبط مضافة مهمة لتنظيم داعش في مزارع شمال قضاء المقدادية تضم بنادق رشاشة وأسلحة متوسطة وصناديق للأعتدة".





اقرا ايضا

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة قرب مطار أبها الدولي

إجلاء نحو 10 آلاف شخص في عمان بسبب إعصار مكونو