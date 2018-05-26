أمريكا تلوح بإجراءات حازمة بمناطق خفض التصعيد بسوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

حذرت الولايات المتحدة النظام السوري، من أنها ستتخذُ إجراءاتٍ حازمة ومناسبة رداً على انتهاكاتِ وقفِ إطلاق النار، قائلة إنها تشعرُ بقلقٍ بشأنِ تقاريرٍ أفادت بقربِ وقوعِ عمليةٍ عسكرية في إحدى مناطقِ عدمِ التصعيد شمال غربي البلاد. وذكرَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قواتِ النظام بدأت في التحركِ لمحافظةِ درعا بجنوبِ سوريا.

وحذرت واشنطن أيضاً رئيس النظام بشار الأسد من توسيع نطاق الصراع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة ومناسبة رداً على انتهاكات نظام الأسد بوصفها ضامناً لمنطقة عدم التصعيد تلك مع روسيا والأردن".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام بدأت في التحرك لمحافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن طائرات حربية سورية أسقطت منشورات على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.

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