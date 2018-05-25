سبعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في بنغازي

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا - (أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الاقل وأصيب حوالى 20 آخرين بجروح في تفجير سيارة مفخخة استهدف ليل الخميس وسط بنغازي في شرق ليبيا، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه إن السيارة المفخخة انفجرت قرب فندق تيبستي في شارع تجاري غالبا ما يكون مكتظا في شهر رمضان بعد حلول موعد الافطار، مشيرا الى ان معظم الضحايا مدنيون.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء في الحال، ولكن مسؤولا ليبيا اتهم "خلايا إرهابية نائمة تريد إرسال رسالة مفادها ان بنغازي ليست آمنة".

وتخضع بنغازي لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وكان "الجيش الوطني الليبي" تمكن في العام 2017 من إلحاق الهزيمة بالجماعات المتطرفة التي استولت على بنغازي عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

وفي السابع من أيار/مايو الجاري أطلق حفتر هجوما واسعا لتحرير مدينة درنة الساحلية التي تعد 150 الف نسمة وتقع على بعد ألف كلم شرق طرابلس ويسيطر عليها متطرفون منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.



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