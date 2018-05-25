تمديد إغلاق مطار صلالة العماني بسبب عاصفة ماكونو

أخبار الآن | عُمّان - (أ ف ب)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني العماني إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة ثاني أكبر مطارات البلاد اليوم بسبب عاصفة ماكونو .



هذا وأعلنت سلطنة عمان أن الاعصار ميكونو اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.



وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية إن آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية مع رياح شديدة السرعة.



وأكد المركز الوطني للانذار المبكر في السلطنة في وقت سابق أن عين الاعصار باتت على بعد 180 كلم فقط عن صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار.

ومن المتوقع أن يضرب ميكونو أراضي السلطنة في الساعات الاولى من بعد ظهر الجمعة.

وشهدت عدة مدن في ظفار تساقط امطار غزيرة فجر الجمعة مع اقتراب الاعصار من المناطق الساحلية، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء العمانية.

والخميس كثفت السلطات الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش واغلقت المدارس حتى يوم الاثنين تحسبا للاعصار.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس إغلاق مطار صلالة امام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

وأكد مسؤولون يمنيون ان 17 شخصا على الاقل في عداد المفقودين بعد أن اجتاح الاعصار ميكونو جزيرة سقطرى الخميس، متسببا بسيول قوية وأضرار.

واعلنت الحكومة اليمنية جزيرة سقطرى "منطقة منكوبة".

والتقت الهيئة العليا للاغاثة اليمنية مع منظمات انسانية دولية في عدن ليل الخميس لمناقشة الوضع في الجزيرة، بحسب وكالة سبأ للانباء.

وتقرر اقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى للاشخاص الذين اجبروا على اخلاء منازلهم.

وتمت ايضا مناقشة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للاشخاص في ثلاث محافظات في جنوب شرق اليمن، يتوقع أن يضربها الاعصار.

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