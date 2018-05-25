المقاومة اليمنية تسيطر على مديرية الفازة ومفرق زبيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

سيطرت قوات المقاومة اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية والسودانية، على مديرية الفازة بالكامل ومفرق زبيد، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وحاصرت المقاومة ُ ميليشياتِ الحوثي في مديرية التحيتا ومديرية الزبيد، مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالا وانسحابِ الميليشيات.

وقتل 83 مسلحا من الميليشيات كما أصيب عشرات في مواجهات مع المقاومة اليمنية، وغاراتِ التحالف العربي، على مديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي.

وتقدمت المقاومة بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف، بعمق 15 كيلومترا، وسيطرت على عدة مناطق ومزارع كانت تتمركز فيها ميليشات الحوثي.

ونفذت المقاومة عملية التفاف وتمكنت من طرد الحوثيين من مفرق المغرس، وواصلت تقدمها في منطقة السويق بعد السيطرة على منطقة الجبيلة.

وتشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى انهيارات جديدة في صفوف مليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن، حيث تخسر الميليشيات المسلحين والأرض لصالح القوات الشرعية.

ومن بين قتلى الحوثيين، القائد الميداني لمسلحي المليشيات في مديرية التحيتا عبد الله عطيفي، الذي لقي مصرعه في مواجهات مع المقاومة.

وتركزت المواجهات الميدانية وضربات طائرات التحالف، في الشعاب الواقعة جنوبي التحيتا والجراحي، كما دمرت الضربات 12 مركبة عسكرية مع أسلحتها في التحيتا وزبيد، بمحافظة الحديدة.

وأحكمت ألوية العمالقة والمقاومتان الوطنية والتهامية، قبضتها على الطريق الواصل بين التحيتا وزبيد.

وأصابت ثنائية التقدم الميداني للمقاومة ودقة استهداف طائرات التحالف، المليشيات بحالة هلع جماعي، وزادت عليهم الضغط في جبهة الساحل الغربي.

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