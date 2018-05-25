الطيران العراقي يقصف مواقع لداعش داخل سوريا

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

قصفت مقاتلات (إف 16) العراقية مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية ودمرتها بالكامل.

وأوضح بيان عسكري لمركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن الضربات نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، استهدفت خلالها موقعا لقيادة أفراد داعش ومستودعا للصواريخ يتواجد فيه عدد من الإرهابيين في منطقة هجين السورية..

وذكر البيان "بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية، فإن هذه العملية حققت أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل".

يشار إلى أن سلاح الجو العراقي شن هجمات استهدفت مواقع لداعش داخل سوريا في أبريل (نيسان).

وجاءت الهجمات بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ديسمبر (كانون أول) الماضي القضاء على الوجود العسكري لداعش في بلاده.

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