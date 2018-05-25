الأمم المتحدة: نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة وما لم تتحسن الظروف سيصبح 10 ملايين آخرين ضمن هذه الفئة بنهاية العام.

وعبرت المنظمة عن قلقها من تراجع الواردات الغذائية التجارية عبر موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر.

أكبر أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والصحية هناك، وبحسب الأمم المتحدة فأن أكثر من 8 ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة وما لم تتحسن الظروف فإن العدد قابل للزيادة في نهاية العام.

الأمم المتحدة صنفت اليمن على قائمة أربعة بلدان تمر بمرحلة ما قبل المجاعة، وأوضحت أن الصراع اليمني تصاعد في الأسابيع الأخيرة مع تزايد القيود على العمل الإنساني وتراجع الواردات التجارية الأساسية، حيث تحاول جماعة الحوثي المدعومة من إيران عرقلة وصول المساعدات والواردات الغذائية عبر الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر من خلال استهداف السفن.

ويشار إلى أن حجم الواردات التي يعتمد عليها اليمن حوالي من 80 إلى 90 في المائة من الأغذية والوقود والأدوية، حيث يقدر عدد النازحين داخليا حوالي مليوني شخص، لجأ الكثير منهم إلى المدارس وبعض المناطق الآمنة، في ظل نقص فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

فرنسا دعت إلى تحرك فوري للتعامل مع الوضع الإنساني في اليمن، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بلادها تسعى إلى تنظيم مؤتمر مشترك حول الوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة وعدة دول إضافة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة هناك.

ولفتت إلى ضرورة أن يتيح هذا المؤتمر تقييم الاحتياجات الإنسانية والمساعدة المقدمة والآليات المتاحة لتحسين أوضاع السكان المدنيين.

وتعمل حوالي 120 منظمة منهم 80 منظمة وطنية في مجال المساعدات الإنسانية كمركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي، تعمل كلها جاهدة لاحتواء الأزمة التي تعاني منها اليمن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.

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