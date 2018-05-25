استهداف مستودعات أسلحة لمليشيا حزب الله في حمص السورية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ التي أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على الأرجح استَهدفت مستودعاتِ أسلحة لحزب الله قرب مطار الضبعة العسكري في منطقة حمص.

وأضاف مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن "ستة صواريخ ُأطلقت على مطار الضبعة العسكري والمنطقة المحيطة في الجزء الغربي من محافظة حمص ، ضربت مخازن أسلحة لمليشيا حزب الله اللبناني". وأن "إسرائيل قد تكون أطلـَقت الصواريخ".

وقالت مصادر قرب الحدود اللبنانية السورية إن الطائرات كانت تحلق في المجال الجوي اللبناني "وما زال بعضها يحلق، ما يشير إلى ضربات أخرى محتملة".

وغالباً ما تستخدم الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني لشن غارات في سوريا، من جهة أخرى نفت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" مشاركة قواتها أو قوات "التحالف الدولي" بقصف مطار الضبعة.

وكانت وكالة الأنباء السورية أعلنت في وقت سابق أن صواريخ استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة حمص مساء الخميس.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى، تعرض لعدوان صاروخي معادٍ، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

وكانت الوكالة أفادت عن "سماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي".

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