مصدر سوري: تعرض مطار الضبعة بحمص لقصف صاروخي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

و كانت إنفجارات سابقة إستهفت مخازن أسلحة و مستودعات وقود لقوات النظام في مطار قرب مدينة حماة حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و لم تُعرف أسباب الانفجارات إلا أن مدير المرص رامي عبدالرحمن رجح أن تكون ناتجة عن خلل فني , لكنه أشار إلى أنها أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من قوات النظام ومسلحين سوريين موالين لها.

و أصيب العشرات أيضاً بجروح وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للإرتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة , وتسببت الانفجارات بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة.

وكانت وكالة أنباء النظام أفادت من جهتها بسماع دوي إنفجارات في مطار حماة العسكري ومحيطه من دون إضافة أي تفاصيل.

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