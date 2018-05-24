قوات الحشد العشائري تحاصر 8 إنتحاريين في الحويجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوحت المصادر الأمنية والعسكرية العراقية أن سبعة إنتحاريين فجروا أنفسهم بالتعاقب ثم فجر الإنتحاري الثامن نفسه بعد أن حاول الفرار خلال ملاحقته ما أدى إلى إصابة أربعة من مقاتلي الحشد العشائري , مشيرة الى أن قوة أمنية أخلت المصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاج.

و كان مصدر أمني في كركوك أفاد الخميس بأن ثلاثة من مقتالي قوات الحشد العشائري أصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة إستهدفت دوريتهم جنوب غربي المحافظة.

الى ذلك أعلن مركز الإعلام الأمني إن مفارز مديرية الإستخبارات العسكرية في لواء المشاة 74 ووفق معلومات إستخباراتية دقيقة أحبطت محاولة تعرض لفلول داعش على إحدى القرى في منطقة شيخ بابا التابعة لناحية جلولاء في ديالى كانت ترمي لإغتيال عدد من المواطنين في المنطقة , حيث تم الإشتباك معهم و قتل 3 إرهابيين فيما فجر الرابع نفسه مما إدى الى سقوط قتيلين من المواطنين العزل.

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