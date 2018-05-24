غارات أمريكية تستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري

أخبار الآن | دير الزور - سوريا - ( وكالات)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله الموالية للنظام السوري القول إن التحالف الدولي استهدف موقعين لقوات النظام شرقي سوريا.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت موقعين للجيش السوري في البادية السورية شرقي سوريا.

وأضافت الوحدة المتحالفة مع دمشق أن الضربات وقعت قرب منشأة تي2 للطاقة التي تقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم داعش.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا شنت ضربات في نيسان/ابريل الماضي استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها.

وتقع البوكمال وحميمية في محافظة دير الزور (شرق)، وشكلت البوكمال لوقت طويل معقلا لمسلحي داعش في سوريا على مسافة غير بعيدة من الحدود العراقية قبل ان يخسروها نهاية 2017.

ولمحافظة دير الزور أهمية استراتيجية واقتصادية، كونها حدودية مع العراق وتضم أهم حقول الغاز والنفط في سوريا. ولم يصدر اي تعليق حتى الآن عن التحالف حول الضربات.



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