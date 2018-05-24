تفجير انتحاري في حي الشعلة أبرز معاقل التيار الصدري في بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

ازدادت حصيلة التفجير الانتحاري في حي الشعلة في العاصمة العراقية بغداد إلى 4 قتلى على الأقل وإصابة 10 بجروح، وفقا لمصادر أمنية عراقية.

ونقلت مصادر عن القوات الأمنية أن أجهزة الأمن تصدت لإرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية في الشعلة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

والتفجير هو الأول من نوعه في بغداد عقب الانتخابات. ومنطقة الشعلة تعتبر أبرز واقوى معاقل التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة.

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