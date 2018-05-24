الحريري يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع الأطراف الفائزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيسَ الوزراء سعد الحريري بتشكيل ِ حكومةٍ جديدة عقبَ انتخاباتِ السادس من أيار/مايو، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

جاء ذلك بعد أن سمى معظم النوابِ، الحريري الذي سيبدأ مشاورات نيابية َ لتشكيلة الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري خسر ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كرست نتيجتها، نفوذ حزب الله في لبنان.

و جاء ذلك بعد أن سمى غالبية النواب الحريري (48 عاما) خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية اللبناني ويتوقع أن يبدأ الحريري بدوره مشاورات نيابية حول تشكيلة الحكومة.

و خسر تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت الاولى منذ تسع سنوات و كرست نتيجتها نفوذ حزب الله.

وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الثانية بين كانون الاول/ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الاخيرة. وكان رئيسا للحكومة بين العامين 2009 و2011.

و إنتخب مجلس النواب الاربعاء نبيه بري رئيس حركة أمل وحليف حزب الله رئيسا للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.

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