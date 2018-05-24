الجيش الليبي يقترب من مشارف درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا ( سعد النعواشي )

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الليبي أصبح على مشارف مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا والتي تشهد عمليات للجيش الليبي من أجل تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية ، مضيفاً أن المرحلة الثانية من العمليات في درنة ستنطلق قريباً.

درنة المدينة الواقعة شرق ليبيا .. تشهد ما تشهده من معارك ضارية منذ مدة طويلة .. الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أكد أن حفتر وجه تعليمات صارمة لأفراد الجيش الوطني الليبي بالمحافظة على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وتقديم الخدمة الإنسانية لسكان درنة ، ذلك لان الجيش خاض مواجهات عنيفة جنوب غرب المدينة منذ فترة وجيزة .

الجيش الوطني الليبي أكد في بيان له أنه سيقاتل حتى استعادة درنة بالكامل ، ودعا سكان المدينة لدعم الجيش ، مبينا أن المعركة في المدينة مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على الإرهاب وفي إشارة إلى تجهيز عدة تكفي لقتال المتطرفين في درنة وخارجها ، في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجنة لتسلم من يرغب في تسليم أنفسهم ، وسيسهم ذلك في تخفيف العقوبة عليهم .

المعركة ليست ضد أهالي درنة بحسب لاناطق باسم الجيش الليبي وإنما ضد الإرهابيين فيها مبينا أن المرحلة القادمة تقتضي تعاون المواطنين مع الجيش ، مؤكداً على أن زمن المفاوضات والمساعي الحميدة انتهى خاصة وان درنة تجمع متطرفين من القاعدة وداعش المصنفين دوليا كتنظيمات إرهابية.

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