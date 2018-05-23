واشنطن تسحب مشاركة الصين بمناورات المحيط الهادئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها للصين للمشاركة في مناورات عسكرية في المحيط الهادىء بسبب إستمرار عسكرتها لبحر الصين الجنوبي حسبما أعلن البنتاغون.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أن لديه أدلة واضحة على أن الصين نشرت صواريخ مضادة للسفن وصواريخ ارض-جو إضافة الى أجهزة تشويش ألكترونية على جزر "سبراتليز" المتنازع عليها في بحر الصين.

وأضاف البنتاغون أن إستمرار الصين في عسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يؤدي فقط الى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار المنطقة , مؤكداً "لقد قررنا سحب الدعوة من قوات البحرية الصينية للمشاركة في تدريبات حافة الهادئ. تصرفات الصين تتعارض مع مبادئ واهداف هذه التدريبات".

وتابع البنتاغون "تقول الصين ان هذه المنشآت على تلك الجزر تهدف الى ضمان الامن البحري ومساعدة الملاحة وعمليات البحث والانقاذ في البحر اضافة الى حماية الصيادين لكنه تدارك أن "نشر هذه الاسلحة لا يمكن ان يكون سوى لاستخدام عسكري".

وتجري البحرية الاميركية مناورات "حافة الهادئ" (ريمباك) مرة كل عامين وتشارك فيها قوات من اكثر من عشرين بلدا للتدريب المشترك على الاعمال البحرية في المنطقة المترامية.

الا أن الولايات المتحدة تعتقد أن تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع روح التدريبات.

وشاركت الصين مرتين في هذه المناورات سابقا، العام 2014 للمرة الاولى والعام 2016.

اقرأ أيضا:

الصين تهدد بمواصلة عملها العسكري فوق تايوان