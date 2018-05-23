داعش يهاجم قوات النظام السوري وحلفائها في البادية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

استهدف تنظيم داعش تجمعا لقوات النظام السوري وحلفائها في البادية السورية شرقي ريف حمص، عبر سيارة مفخخة، مما أسفر عن مقتل 26 عنصرا. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن عناصر التنظيم شنوا هجوماً فجراً بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف تجمعاً لقوات النظام، قبل أن تندلع اشتباكات مستمرة حتى الآن"، موضحاً أن المتطرفين تسللوا من جيب تحت سيطرتهم شرق مدينة تدمر في وسط سوريا.

وذكر المرصد أن الهجوم وقع قرب منطقة سد عويرض الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة تدمر.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من وصول المئات من عناصر تنظيم داعش على متن حافلات إلى البادية السورية، ممن جرى إجلاؤهم من مخيم اليرموك وحي التضامن في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، "بعد اتفاق بين تنظيم داعش والنظام بإشراف روسي"، وفق المرصد.

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