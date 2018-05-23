الميادين عن المقداد: الهدف القادم قد يكون الشمال أو الجنوب

أخبار الآن | بيروت - لبنان (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية للنظام السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء إن جيش النظام السوري قد يتجه صوب الشمال أو الجنوب



بعد أن سحق المتشددين في مجموعة من الجيوب حول العاصمة دمشق. مضيفا أن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا غير مطروح للنقاش



جاءت تصريحات المقداد نقلا عن قناة الميادين اللبنانية .ونقلت القناة عنه القول انسحاب أو بقاء القوات الإيرانية أو حزب الله من سوريا غير مطروح للنقاش لأنه شأن يخص النظام السوري.

ونقلت الميادين عن المقداد قوله إنه بعد القضاء على الخطر الإرهابي المباشر على دمشق فالباب مفتوح للتوجه صوب الشمال أو الجنوب.

وطالبت الولايات المتحدة إيران بإجراء تغييرات شاملة من التخلي عن برنامجها النووي إلى الانسحاب من الصراع السوري أو مواجهة عقوبات اقتصادية قاسية.

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