مراسلنا: انسحاب لميليشيات إيران وحزب الله من جنوب سوريا

أخبار الآن | درعا - سوريا ( محمد الحوراني )

افاد مراسل اخبار الان في سوريا نقلا عن غرفة عمليات الجيش الحر جنوب سوريا عن انسحاب لمليشيات ايران وحزب الله اللبناني فجر الثلاثاء باتجاه العاصمة دمشق عبر اوتستراد دمشق درعا

ويذكر ان محافظة القنيطرة تشهد منذ الامس تحركات عسكرية في مناطق يسطير عليها الحرس الثوري الإيراني .

لم يكن حجم الضربات الإسرائيلية في الشهر المنصرم إلا دليلاً على حجم التواجد الإيراني في الجنوب السوري، هذا التواجد الذي أخذ شكلاً مختلفاً منذ مطلع عام 2014 بعد إنهاك القدرات القتالية والبشرية لدى ميليشيا النظام، واستلام المليشيات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني زمام الأمور عسكرياً في العديد من المناطق الاستراتيجية قرب الجولان ، وخط وقف إطلاق النار.

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