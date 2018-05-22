مقتل أكثر من 17 شخصا في اعصار ضرب القرن الإفريقي

أخبار الآن | اديس ابابا - اثيوبيا - (وكالات)

لقي 18 شخصا على الاقل مصرعهم في فيضانات ورياح عاتية نجمت عن اعصار استوائي ادى ايضا الى تشريد عدة آلاف من الاشخاص في جيبوتي والصومال في القرن الافريقي، بحسب هيئة تابعة للامم المتحدة.



وتـَشكل اعصار ساغار الاسبوع الماضي في خليج عدن قرب سواحل اليمن قبل ان يصل يوم السبت الى جيبوتي و"جمهورية ارض الصومال" في شمال غرب الصومال حيث اوقع اكبر عدد من الضحايا.

ونقل المجلس النروجي للاجئين عن بيان لمسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة ان "1780 اسرة فرت من منازلها بسبب العاصفة وقتل 16 شخصا ودمر 80 منزلا على الاقل".



واضاف المصدر ان الاعصار اوقع قتلين في جيبوتي التي شهدت عدة احياء منها فيضانات الحقت اضرارا بما لا يقل عن 20 الف شخص.



وقال مدير المجلس النروجي الاقليمي نيغيل تريكس "هذه اكبر عاصفة في المنطقة منذ سنوات".



واوضح مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان الاعصار دمر طرقات وبنى تحتية للاتصالات ما جعل من الصعب الحصول على حصيلة مكتملة عن الاضرار في "جمهورية ارض الصومال".



واعلن عن فقدان 40 بحارا كانوا في البحر ولم يتم ابلاغهم بهبوب الاعصار، بحسب المصدر ذاته الذي لم يقدم المزيد من التفاصيل.

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