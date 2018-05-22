الرئيس الفلسطيني يعاني من التهاب رئوي ويتماثل للشفاء

أخبار الآن | رام الله - الأراضي الفلسطينية (أ ف ب)



أعلن مسؤولون مساء الاثنين ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الراقد منذ الأحد في مستشفى قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يعاني من التهاب رئوي ويتماثل للشفاء.

وكان عباس ادخل للمشفى الاسبوع الماضي حيث اعلن الاطباء بانه اجرى "عملية صغيرة" في الاذن لكنه سرعان ما غادرها بعد وقت قصير.

وقال النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي احمد الطيبي، وهو طبيب، بعد ان زار عباس في مشفاه، ان عباس البالغ من العمر 83 عاما يعاني من "التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية"، مضيفا في تغريدة على تويتر "اعتقد ان الرئيس عباس سيبقى في المشفى لأيام اخرى".

من جهته قال مدير المستشفى حيث يعالج عباس ان الرئيس الفلسطيني "يعاني من التهاب رئوي في الرئة اليمنى وقد أعطي العلاج اللازم".

واكد مدير المستشفى سعيد سراحنة ان عباس "يتمائل للشفاء ووضعه في تحسن مستمر".

وكان عباس ادخل للمشفى الاسبوع الماضي حيث اعلن الاطباء بانه اجرى "عملية صغيرة" في الاذن.

وعاد عباس ودخل المستشفى مساء السبت، واعلن المستشفى وقتها اجراء صورة رنين مغناطيسي للاذن التي اجرت فيها العملية الجراحية، وغادر عباس المستشفى بعد وقت قصير.

غير ان عباس عاد ودخل المستشفى صباح الاحد، وكان يعاني من ارتفاع في الحرارة والم في الصدر، حسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس.

ونشرت صور للرئيس الفلسطيني وهو يتمشى في المستشفى الاستشاري القريب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، والى جانبه ولديه طارق وياسر.

وقال القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب بان عباس التقى الاثنين مسؤولين فلسطينيين في داخل المستشفى وانه بحث معهم الاوضاع الفلسطينية الداخلية.

واكد الرجوب، وكذلك امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مقابلة على تلفزيون فلسطين ان " الرئيس ابو مازن بصحة جيدة ويتماثل للشفاء".

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