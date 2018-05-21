مقاتلات التحالف تدمر عربات حوثية جنوب تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية في مديرية "الصلو"، جنوبي شرق تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني المرابط في الصلو إن الغارات استهدفت عربات وتعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية .

وأشار المصدر، إلى أن التعزيزات الحوثية كانت في طريقها لدعم المليشيا من أجل تكرار الهجوم الفاشل الذي شنته مساء الأحد، على مواقع الجيش الوطني في الصلو.

وأسفرت الغارات عن تدمير كلي للعربات ومصرع مَن على متنها، حسب المصدر.

وكانت غارات مماثلة، قد أسفرت عن مقتل 7 من الانقلابيين، أمس الأحد، بالقرب من نقيل الصلو.

وفي المحافظة ذاتها، تمكنت قوات الجيش اليمني، من نزع عشرات الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي في "جبل الضعيف" و"قرن غراب"، بجبهة جرداد جنوبي غرب محافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية، أن الفرق الهندسية انتزعت عشرات الألغام التي كانت المليشيا قد زرعتها بكثافة لكبح جماح تقدم الجيش الوطني.

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