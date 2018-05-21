انتهاء عملية إجلاء مقاتلي داعش من آخر جيب في دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا ( ا ف ب)

انتهت الاثنين عملية إجلاء مقاتلي داعش من آخر جيب كانوا يحتلونه في دمشق ويتضمن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المرصد افاد بخروج 1600 فردا من تنظيم داعش وأفراد من عائلتهم على متن 32 حافلة يومي الأحد والاثنين، مشيراً إلى أن قوات النظام دخلت مناطق احتلال التنظيم المتطرف في مخيم اليرموك لتمشيطها بعدما أكملت سيطرتها على أحياء القدم والتضامن والحجر الأسود.

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