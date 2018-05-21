المرصد: خروج دفعة ثانية من مقاتلي داعش من جنوب دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

خرجت دفعة ثانية من مقاتلي داعش بعد منتصف ليل الأحد الإثنين من أحياء في جنوب دمشق متوجهة إلى البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك ضمن اتفاق إجلاء لم يؤكده النظام السوري.

ويأتي اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل اليه برعاية "روسية" وبدأ تنفيذه فجر الأحد وفق المرصد، بعد عملية عسكرية بدأها النظام السوري في 19 نيسان/أبريل ضد تنظيم داعش في مناطق يتواجد فيها في جنوب العاصمة أبرزها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود.

وفي المقابل، نفى إعلام النظام التوصل الى اتفاق، مؤكداً أن العمليات العسكرية تتواصل ضد افراد التنظيم في مساحة ضيقة في شمال حي الحجر الأسود.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين لوكالة فرانس برس "خرجت دفعة ثانية من عناصر تنظيم داعش بعد منتصف ليل الأحد الإثنين من جنوب دمشق"، متجهة إلى الجيب الواقع تحت احتلال التنظيم المتطرف في البادية السورية.

وخرجت الدفعة الأولى من مقاتلي التنظيم المتطرف فجر الأحد، وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالت انها لحافلات تنتظر نقل افراد التنظيم في مخيم اليرموك.

ومنذ التوصل الى الاتفاق، وفق المرصد، يسري هدوء في جنوب العاصمة بعد أسابيع من المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي، كما يقوم تنظيم داعش باحراق "مقاره وآلياته".

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من النظام أن "الهدوء النسبي بدا لافتاً" في جنوب دمشق.

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