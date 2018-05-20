غوتيريش يحذر لبنان من سلاح حزب الله وزيارات الحشد الشعبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكومة اللبنانية من مواصلة مليشيات حزب الله، الحصول على الأسلحة، مطالبا باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنعها من ذلك.

كما حذر من جولات قادة من الحشد الشعبي العراقي على الحدود اللبنانية.



في أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دعا فيه الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة، وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة.

كما حذر غوتيريس من الزيارات الغير مرخصة من أعضاء مليشيات أجنبية كالحشد الشعبي العراقي إلى جنوب لبنان، مضيفا أن انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة وبجانب وجود مليشيات مدججة بالسلاح يهددان أمن المواطنين اللبنانيين.



ودق المسؤول الأممي ناقوس الخطر من عواقب وخيمة لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية بحسب وصفه.

معتبرا أن هذا التدخل يظهر فشل حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولا أمام مؤسسات الدولة اللبنانية.

وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب غوتيريس دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حزب الله بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه.

غوتيريس أعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة وحامي حدودها، مرحبا بالتزام الرئيس اللبناني ميشال عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات الأخيرة، معبرا عن أمله في أن تعالج هذه الاستراتيجية الحاجة لاحتكار الدولة ليحازة الأسلحة واستخدامها.

من بيروت سيمون أبو فاضل الكاتب و الصحفي السياسي

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