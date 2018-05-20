الصدر يريد بقاء العبادي لولاية ثانية على رأس الحكومة المقبلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أفادت مصادر سياسية في بغداد بأن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ رئيس ‏الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه خيار قائمة سائرون لرئاسة الحكومة العراقية ‏المقبلة.‏

المصادر ذاتها أوضحت خلال حديثها لمراسل أخبار الآن مساء الأحد أن رغبة ‏السيد الصدر بولاية ثانية للعبادي في رئاسة الحكومة العراقية المقبلة متأتية من ‏كونه تجاوب مع مطالب المتظاهرين الذين إحتجوا في وسط العاصمة ضد الفساد ‏وإعتصموا أمام مقار الحكومة في المنطقة الخضراء , كما أنه أجرى تعديلات ‏على حكومته ونفذ تغييرات وزارية إصلاحية و عين وزراء تكنوقراط للوزارات ‏الحيوية التي تمس حياة الناس وخدماتهم , ووفقاً لذلك فإن الصدر لا يريد في ‏الحكومة المقبلة التي سيرعاها أياً من مسؤولي الحكومة قبل الماضية الذين ‏تسببوا في إنهيار مدن عراقية تحت إحتلال داعش ولا يفضل أن يشترك فيها ‏الوزراء السياسيون غير التكنوقاط من الحكومة السابقة.‏

و أشارت المصادر السياسية المطلعة على مباحثات قائمة سائرون مع الكتل ‏السياسية الفائزة في الإنتخابات الى أن الصدر أبلغ الكتل السياسية الفائزة التي ‏زارته أو هنأته بأنه سواء نجح في تشكيل حكومة جديدة هو يرعاها أم غيره فإن ‏لن يقف بوجه العراقيين إذا ما تظاهروا مستقبلاً بسبب عدم تلبية إحتياجاتهم من ‏قبل الحكومة الجديدة.

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