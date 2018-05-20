الصدر يريد بقاء العبادي لولاية ثانية على رأس الحكومة المقبلة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)
أفادت مصادر سياسية في بغداد بأن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه خيار قائمة سائرون لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
المصادر ذاتها أوضحت خلال حديثها لمراسل أخبار الآن مساء الأحد أن رغبة السيد الصدر بولاية ثانية للعبادي في رئاسة الحكومة العراقية المقبلة متأتية من كونه تجاوب مع مطالب المتظاهرين الذين إحتجوا في وسط العاصمة ضد الفساد وإعتصموا أمام مقار الحكومة في المنطقة الخضراء , كما أنه أجرى تعديلات على حكومته ونفذ تغييرات وزارية إصلاحية و عين وزراء تكنوقراط للوزارات الحيوية التي تمس حياة الناس وخدماتهم , ووفقاً لذلك فإن الصدر لا يريد في الحكومة المقبلة التي سيرعاها أياً من مسؤولي الحكومة قبل الماضية الذين تسببوا في إنهيار مدن عراقية تحت إحتلال داعش ولا يفضل أن يشترك فيها الوزراء السياسيون غير التكنوقاط من الحكومة السابقة.
و أشارت المصادر السياسية المطلعة على مباحثات قائمة سائرون مع الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات الى أن الصدر أبلغ الكتل السياسية الفائزة التي زارته أو هنأته بأنه سواء نجح في تشكيل حكومة جديدة هو يرعاها أم غيره فإن لن يقف بوجه العراقيين إذا ما تظاهروا مستقبلاً بسبب عدم تلبية إحتياجاتهم من قبل الحكومة الجديدة.
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