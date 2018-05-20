الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة عمليات للإرهابيين في درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (وكالات)

علن الجيش الوطني الليبي الأحد في بيان، عن قيام قواته الجوية باستهداف غرفة عمليات "العصابات الإرهابية" و تدميرها بالكامل داخل مدينة درنة، في إشارة إلى مقر غرفة العمليات العسكرية لـ"القاعدة" بالمدينة.

وجاء في تتمة البيان على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد " أحمد المسماري" أن غرفة عمليات الكرامة توفر ممراً آمناً و معاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

وأحكمت وحدات من القوات الخاصة بالجيش الليبي السيطرة تماماً على منطقة "عرقوب بولم" المتاخمة لمنطقة "تمسكت" الجبلية، والتي تقدمت فيها القوات الخاصة أيضاً إلى أراضي "الخجخاج" بالمدخل الجنوب غربي للمدينة.

وتعد جبال "تمسكت" الوعرة معقلاً رئيسياً لتنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف والذي فر منها إلى داخل المدينة تحت ضربات الجيش الليبي.



وشددت غرفة عمليات الكرامة بأن وحداتها المقاتلة المكلفة بتطهير مدينة درنة لم ولن تستهدف المنشآت الحيوية ومقدرات الشعب الليبي، وأن الجماعات الإرهابية بالمدينة هي من تقوم بتفجير و تفخيخ مقدرات الشعب.

يأتي ذلك بعد قيام مسلحي "القاعدة " في درنة بتفجير جسر "الشلّال" عبر وادي "الشواعر" بالمدخل الجنوبي للمدينة في محاولة منهم لمنع وحدات الجيش من التقدم.

وفي السياق ذاته استلم الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الجيش الليبي جثامين أربعة من قتلى التنظيم ليوصلهم بدوره إلى داخل المدينة بعد أن لقوا مصرعهم على يد الجيش خلال محاولتهم مقاومة تقدمه لتحرير المدينة.

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