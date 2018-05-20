الأكراد يسعون لتشكيل وفد موحد للتفاوض مع الفائزين في بغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحائز اعلى الأصوات في إقليم كردستان العراق لتشكيل وفد رفيع المستوى للحوار مع الأطراف السياسية الفائزة الأخرى في بغداد والتباحث معها في تكوين الحكومة العراقية المقبلة.

و كشف مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي عن جهود لتوحيد موقف الأطراف الكردستانية للعمل المشترك في بغداد وبالإنتظار ردودها , معتبراً إعلان بعض تلك الاطراف اللجوء لخيار مقاطعة البرلمان العراقي بعد إعتراضها على النتائج بأنه غير موفق.

وأضاف رشدي في تصريحات صحفية أن رئيس الحزب مسعود البارزاني وجه دعوة للأطراف السياسية خلال رسالته للرأي العام من أجل توحيد الموقف الكردي , كما دعا رئيس حكومة الإقليم والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاطراف السياسية الكردستانية الى ضرورة العمل المشترك في بغداد.

وتابع رشدي أن إعلان بعض الاطراف الكردية باللجوء لخيار مقاطعة البرلمان العراقي ستؤثر سلبا على دور الكرد وستؤدي الى تقليل عدد مقاعدهم في البرلمان ومن الأفضل أن تضع تلك الأطراف مصالح الشعب الكردستاني قبل مصالحها الحزبية.

و كانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 على مستوى القوائم والمقاعد.

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