اتفاق بين النظام وداعش جنوب دمشق.. وإجلاء دفعة أولى

أخبار الآن | دمشق - سوريا (متابعات)

أفادَ المرصدُ السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أنهُ تمَ إجلاءُ مجموعةٍ من مقاتلي داعش من آخرِ جيبٍ معارض قرب دمشق. وأوضح أن حافلاتٍ دخلت الجيبَ بعد منتصفِ الليل لنقلِ المقاتلين وأسرهم. وغادرت الحافلات باتجاهِ منطقة البادية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تقع إلى الشرق من العاصمة.

في المقابل، لم تذكر وسائلُ الإعلام السورية التابعة للنظام شيئا عن اتفاقٍ للسماح لعناصرِ داعش بمغادرةِ الجيب الذي يقعُ في محيط مخيمِ اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أنه باستعادة جيب اليرموك يكون االنظام قد استعاد آخر جيب محاصر للمعارضة في غرب سوريا، وإن ظلت بعض قطاعات الأراضي علىالحدود مع تركيا والعراق والأردن خارج نطاق سيطرته.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار عقد بين قوات النظام السوري وداعش، وقد دخل حيز التنفيذ السبت في جنوب دمشق، تمهيداً لاتفاق حول إخلاء الإرهابيين من هذه المنطقة. وقال مدير المرصد إن "وقف إطلاق النار يشكل مقدمة لإجلاء مقاتلي داعش إلى #البادية السورية، استنادا إلى اتفاق تم التوصل إليه قبل بدء هجوم قوات النظام".

اقرأ أيضا:

تحرير ننغرهار من داعش بمساندة الاهالي للشرطة