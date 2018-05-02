مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني بغارة للتحالف في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل اثنين من خبراء الصواريخ لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، أحدهما إيراني الجنسية، وذلك بغارة للتحالف العربي في صعدة، شمالي البلاد.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "سبتمبرنت"، أن اثنين من خبراء الصواريخ يحملان الجنسية الإيرانية واللبنانية، لقيا مصرعهما في جبهة علب، شمالي صعدة، بغارات استهدفت غرفة عمليات المليشيات الحوثية.

ونقل الموقع، عن مصادر مطلعة، أن قوات الجيش الوطني قامت برصد عملية استهداف لغرفة العملية الحوثية في مركز مديرية "باقم"، وأكدت مصرع الخبيرين في صناعة الصواريخ.

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، من إحكام حصارها على منطقة آل صبحان في مديرية باقم شمال صعدة، بعد معارك ضارية تتواصل رحاها منذ 3 أيام، وفقا للمصدر ذاته.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، صالح قروش، إن قوات اللواء الخامس والثالث حرس حدود واصلت تقدمها لليوم الثالث على التوالي في مرتفعات "مقيرع" و"البركان" و"الميمنة" باتجاه سلسلة جبال آل الحديد خط الإمداد الوحيد المؤدي إلى عناصر المليشيا المحاصرة داخل آل صبحان.

وحسب المصدر، فقد تمكنت قوات الجيش خلال المعارك، من تدمير مخزني أسلحة وآلية كانت تحاول إيصال التعزيزات للمليشيات المحاصرة.

ولفت المصدر إلى أن قوات اللواء 63 مشاة، توغلت في أول أحياء منطقة آل صبحان ودحرت عناصر المليشيا منها، لافتا إلى أن عشرات العناصر من المتمردين قد سقطوا بين قتيل وجريح.

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