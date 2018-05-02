مانيلا تؤكد عمق العلاقة مع الكويت وان الأزمة يجري حلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة الفلبينية ترحيبها بمبادرة الكويت التصالحية وحل أزمة العمالة المنزلية التي نشبت بين البلدين.

جاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو خلال زيارته الكويت , قال خلالها إن مبادرة الكويت تعبر عن عمق العلاقة القوية بين البلدين والتي ستسمح بالمضي قدما لحل أية مشكلة.

و أضاف وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو "نؤكد على صداقتنا مع حكومة الكويت وشعبها " إن قوة هذه الصداقة ستصمد بوجه سوء التفاهم هذا" , وإعتذر كايتانو لعمليات إنقاذ خادمات معتدى عليهن من بيوت مخدوميهن حيث وصفت الكويت ذلك بالتعدي على سيادتها وقوانينها قبل أن تطرد السفير الفيليبيني وتستدعي سفيرها من مانيلا.

من جهته قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح للصحافيين إن هناك جزءاً كبيراً من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة أو الفردية".

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، حوالى 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل اكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج.

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