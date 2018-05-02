قتلى بهجوم على مفوضية الانتخابات في ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)

استهدفت مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، حسبما قال متحدث باسم المفوضية.



وأضاف المتحدث الذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم، أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.



مصادر ليبية أكدت وقوع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات حرس المفوضية في أعقاب الهجوم.

مدير عام المفوضية سعيد القصبي يؤكد : انتحاريان يفجران نفسيهما بمقر المفوضية العليا للانتخابات ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

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