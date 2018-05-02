تأييد خليجي لقرار المغرب قطع علاقته مع إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عن تأييدها الكامل لقرار المغرب قطع علاقته مع ايران ، واكدت الدول الثلاث وقوفها بجانب المغرب ضد إرهاب إيران وتدخلاتها المزعزعة لامن واستقرار المغرب.

واعلن المغرب الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران بسب تورطها الواضح في دعم جبهة البوليساريو التي تخوض تمردا مسلحا بهدف الإنفصال بالصحراء المغربية عبر دعم ميليشيات حزب الله الغرهابية الموالية لطهران.

المغرب تقطع علاقتها مع طهران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.

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