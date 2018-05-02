"النخاسة" غرفة خاصة على واتسآب استخدمها داعش لبيع السبايا

أخبار الآن | إربيل - العراق (خاص)



لجأ تنظيم داعش إلى استخدم مجموعات خاصة على تطبيق الوتس أب للمتاجرة بالإيزيديات والمسيحيات اللاتي اختطفهن من العراق وسوريا.



ريتا حبيب امرأة مسيحية تعرضت للسبي من قبل مسلحي تنظيم داعش سنة 2014 من بلدة بغيديدا في قضاء الحمدانية في العراق، تتحدث في شهادة خاصة لأخبار الآن عن مجموعات "النخاسة" على الوتس أب حيث كانت السبايا تباع وتشترى من قبل مسلحي التنظيم قبل أن تُحرر من قبض داعش. نتابع جزءاً من شهادتها.

"ريتا" امرأة مسيحية حملت في قلبها ذكريات لأربع سنوات من العذاب النفسي والجسدي من قبل تنظيم داعش الذي اختطفها من بلدتها "بغديدا" بقضاء الحمدانية في سهل نينوى عام 2014، وسردت ريتا قصة بيعها في أسواق النخاسة إلى أن وصل بها الأمر لمدينة الرقة في الشمال السوري، قبيل تحريرها من قوات سوريا الديمقراطية، وساهمت حين ذلك منظمة شلومو للتوثيق في إنقاذ ريتا وإعادتها إلى ذويها.



وبالرغم من معاناتها لدى التنظيم، إلا أنها تحمل إرادة قوية بالعيش حياة طبيعية وسط مطالبات بالتعويض المادي لتمكينها في حياتها.





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