العراق: مسلحون يقتلون مدنيين في بلدة الطارمية شمال بغداد

أخبار الآن| بغداد - العراق - (رويترز)

قال مصدر أمني إن متشددين فتحوا النار على مدنيين عراقيين عزل يوم الثلاثاء فقتلوا ما لا يقل عن ثمانية وأصابوا ثلاثة في بلدة الطارمية الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن تمشط المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار دون أن يذكر عدد القتلى.

وأضاف الجيش في بيان ثان ”تصدت القوات الأمنية لتلك العصابة الإرهابية“.

ولم يتضح بعد عدد القتلى بينما ذكرت تقارير إعلامية أن عددهم يتراوح بين خمسة و20. وأبلغ شاهد رويترز أن 16 شخصا قتلوا وأصيب ثلاثة.

وأعلن العراق النصر في ديسمبر كانون الأول النصر على تنظيم داعش الذي كان قد سيطر على نحو ثلث البلاد في 2014. لكن التنظيم يواصل شن هجمات وينفذ تفجيرات في بغداد ومناطق أخرى من العراق.

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