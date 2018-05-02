الجيش اليمني يقترب من كهوف زعيم الانقلاب في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش الوطني، تقدمت باتجاه معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في مديرية مرّان بمحافظة صعدة.

وباتت القوات الشرعية تحاصر صعدة من 5 محاور، بعد تمكن قوات حرس الحدود من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع، كما حققت تقدما في جبهة علب بالقرب من الحدود اليمنية السعودية شمالي محافظة صعدة.

لم يتبقى سوى بضعة كيلو مترات تفصل الجيش اليمني عن معقل رأس الأفعى للمليشيات الحوثية القابع في كهوف مرّان.

حيث أعلن الجيش اليمني اقترابه من كهوف زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مرّان وذلك بعد تحريره مناطق واسعة شمالي غرب صعدة.

عملية عسكرية تم التخطيط لها من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي، بهدف تضييق الخناق على مليشيات الحوثي من عدة جبهات خصوصا شمال غربي محافظة صعدة والتي باتت محاصرة من خمسة محاور.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن قوات اللواء الخامس حرس الحدود تمكنت من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع.

سلسة جبال مرّان التي يشرف عليها ضباط في الحرس الثوري الإيراني حيث يدير هؤلاء الضباط قواعد عسكرية أنشئت في الكهوف وتحتوي على مستودعات للصواريخ والأسلحة الإيرانية، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة للحوثيين، فهي تقع في مديرية حيدان جنوب غربي محافظة صعدة، وتعد مسقط رأس عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين.

وتستغل قيادات الميليشيات هذه المنطقة للاختباء من طيران التحالف العربي، نظرا إلى طبيعة التضاريس الجبلية فيها، والكهوف الصخرية الكبيرة المنتشرة على طول الجبال.

من ناحية أخرى، قتل القيادي الحوثي العميد صبري عبدالكريم سالمين، قائد اللواء الثاني حرس الحدود في صعدة مع عدد من مرافقيه، في غارة لمقاتلات التحالف العربي.

وتواصل قوات الجيش اليمني في التقدم وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية، وهروب جماعي لمسلحيها.

وأسفرت المعارك الأخيرة التي خاضها الجيش اليمني، عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين واغتنام عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

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