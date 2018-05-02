البيشمركة تنفذ عملية لمطاردة داعش بدعم قوات أمريكية

أخبار الآن | صلاح الدين - العراق (وسام يوسف)

نفذت قوة من البيشمركة بمساندة قوات أمريكية عملية عسكرية نوعية ضد فلول داعش في مناطق طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.



و نقل مراسل أخبار الآن عن مسؤول محلي في طوز خورماتو شرقي صلاح الدين أن القوات المشتركة ضبطت عدداً من الاسلحة والمتفجرات التابعة للتنظيم الارهابي في القرى المحيطة بالمدينة.



و نقل مراسل اخبار الآن عن مسؤول محلي قوله إن العملية العسكرية تم تنفيذها في قرى مدينة طوز خورماتو شرقي صلاح الدين وشملت الإشتباك مع فلول داعش و أسفرت عن قتل عدد منهم.

و بالتزامن مع هذه العملية العسكرية , تنفذ القوات العراقية المشتركة عمليات مطاردة وملاحقة فلول داعش في مناط الجزيرة من جهة سامراء في صلاح الدين و عمليات أخرى في منطق جبال حمرين الممتدة بين كركوك وصلاح الدين وديالى حيث تم تدمير العديد من المضافات والمخابئ التي كانت تأوي بقايا تنظيم داعش.

كما تتزامن هذه العملية مع عمليات أخرى يجري تنفيذها في مناطق شمال غربي الأنبار المحاذية للحدود العاقية السورية من جهة شرق الفرات.





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