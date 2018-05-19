مواجهات عنيفة بين المقاومة اليمنية والحوثيين في التحيتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 26 مسلحا من الميليشيات الحوثية في مواجهات عنيفة مع المقاومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي في جبهتي الجراحي والتحيتا في الساحل الغربي، وفقا لمصادر يمنية .

كما تشهدُ جبهاتُ مليشيات الحوثي موجة َ فرار ٍ كبيرة، في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة في الساحل الغربي باتجاه الأطراف الشمالية بعد تقدم ِ ألوية العَمالقة ولواء ِ الحديدة والمقاومة ِ الوطنية.

وأفادت المصادر بأن ميليشيات الحوثي استحدثت نقاط تفتيش في بيت الفقية والحسينية وشمال التحيتا للقبض على عناصرها الفاريين من الجبهات بعد فرار العشرات منهم وبيع أسلحتهم وتهاوي جبهاتهم.

ولجا المقاتلون الحوثيون الفارون إلى الطرق الصحراوية خوفا من تعرضهم للإعدام نتيجة ترك الجبهات.

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