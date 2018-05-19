قرقاش: إيران استخدمت اتفاق النووي للتمدد إقليميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليميا، مُطالبا الدول الأوروبية بعدم مساعدة إيران على اختراق الموقف الأميركي.

وأضاف قرقاش على هامش منتدى غلوب سك 2018 في براتيسلافا في سلوفاكيا، أن النظام الدولي الجديد متحول، وأن مقاربة َ الإمارات تعتمد على تطوير القدرة الذاتية وبلورة شراكاتِ إقليمية وعربية.

وأكد الوزير الإماراتي أنه لا بد من المطالبة بلجنة تحقيق دولية في "مجزرة غزة"، وكذلك الانتهاكات المستمرة للحياة اليومية للفلسطينيين وبلورة فكرة وتصور لحماية المواطن الفلسطيني.

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