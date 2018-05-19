الإمارات تقلل من تأثير انسحاب ترامب من اتفاق إيران على أوبك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

قلل وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي والرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " من التأثيرات المترتبة على المنظمة جراء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال إن المنظمة تجاوزت في الماضي العديد من الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي وقعت في المنطقة والعالم.

وأكد المزروعي على هامش ندوة غلوبسيك المعنية بالأمن العالمي و التي تستضيفها حاليا العاصمة السلوفاكية براتسلافا أن " أوبك " منظمة غير سياسية وهو ما يعتبر ميزة لها مشيرا إلى أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة وصل عددها إلى 24 دولة وهي تغطي نطاقا عالميا واسعا من حيث تباين مواقعها الجغرافية وتنوع انتاجها.

وألمح إلى أن هناك قضايا مهمة تركز عليها أوبك حاليا مثل انخفاض معدلات الإنتاج في عدد من الدول ذات الإنتاج الكبير مثل فنزويلا موضحا أن المنظمة تعمل بشكل جيد على معالجة هذا الأمر.

وحول العقوبات المفروضة على بعض الدول الأعضاء في المنظمة قال المزروعي: " لست قلقا من العقوبات المفروضة على بعض الدول الأعضاء وكيفية تأثيرها على قدرة المنظمة على التطرق لهذه المسائل" .

و يشارك معالي سهيل المزروعي في ندوة غلوبسيك وهي ملتقى استراتيجي عالمي يجمع بين الأوساط السياسية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات الأعمال لمناقشة مستجدات السياسة والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق العالم.

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