مصر تفتح استثنائيا معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان

أخبار الآن | القاهرة - مصر (ا ف ب)

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح البري استثنائيا طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة حيث سقط نحو 62 قتيلا و3 الاف جريح على الحدود مع اسرائيل هذا الاسبوع.

وهذه هي المرة الاولى منذ سنوات التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل.

وقال السيسي على صفحته على فيسبوك ليل الخميس الجمعة ان هذا القرار اتخذ "لتخفيف الاعباء" عن اهالي غزة.

وتغلق مصر المعبر وهو المنفذ الوحيد، الذي لا يمر عبر اسرائيل، لسكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، منذ عدة سنوات، وتفتحه استثنائيا للحالات الانسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض اسرائيل حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع.

ويأتي قرار فتح المعبر لمدة شهر كامل قبل ساعات من قمة لمنظمة التعاون الاسلامي تستضيفها اسطنبول ويأمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان يوجه من خلالها "رسالة قوية" للعالم بانه مدافع قوي عن حقوق الفلسطينيين.

واستدعت تركيا سفيرها لدى تل ابيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير اسرائيل لديها ان يغادر مؤقتا البلاد.

وردت اسرائيل بدعوة القنصل العام التركي لديها الى العودة الى بلاده.

كما يأتي القرار بعد ساعات من اجتماع وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا ب"فتح تحقيق دولي في احداث غزة" واكدوا ان نقل السفارة الاميركية الى القدس "سابقة خطيرة تخرق الاجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وكان الرئيس المصري دعا الاربعاء اسرائيل والفلسطينيين الى الامتناع عن اتخاذ خطوات اضافية قد تؤدي الى سقوط مزيد من القتلى الفلسطينيين.

وتتعرض اسرائيل لضغوط دولية بعد ان قتلت قواتها الاثنين نحو 60 فلسطينيا كانوا يحتجون على نقل السفارة الاميركية الى القدس.

وقال السيسي "قلنا ان هذا الامر ستكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي وسيؤدي الى شيء من عدم الرضا والاستقرار وستكون له تداعيات على القضية الفلسطينية وهذا هو الذي نراه الان".

واضاف "نحن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لكي يتوقف نزيف الدم".

وتابع السيسي "اتمنى ان تصل الرسالة لإخواننا الفلسطينيين، ألا وهي انه يجب الا يؤدي التعبير والإحتجاج على هذا القرار الى إجراءات تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا".

وقال "على الجانب الآخر أرجو ان يتفهم الإسرائيليون ان ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع ردود افعال مشروعة وان يتم التعامل معها في إطار من الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين".

واثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والاتحاد الاوروبي الى اجراء تحقيق مستقل.

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