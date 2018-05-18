قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في التحيتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي من فرض سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

كما تمكن الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

في إطار العملية العسكرية المستمرة من تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية، تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

كما استهدفت غارات للتحالف العربي عربتين عسكريتين خلفت عشرات القتلى من مسلحي المليشيات بينهم قائد الحوثيين في المديرية.

مصادر ميدانية أفادت أن وحدات من ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح نفذت التفافا ناجحا، واقتحمت مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والقرى المجاورة لها جنوب مديرية التحيتا.

وأوضحت أن تلك المواقع كانت تشكل النسق الدفاعي للحوثيين خلال اليومين الماضيين، لإعاقة تقدم قوات الشرعية إلى مفرق زبيد.

وتقترب قوات الشرعية اليمنية، من بسط سيطرتها على كامل مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، بعد تمشيط مساحات كبيرة منها، في اليومين الماضيين.

وفي محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وأهداف لمسلحي الميليشيات بمديرية باقم الحدودية في المحافظة.

وتزامنت تلك الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات التحالف على مواقع أخرى في مديرية رازح الحدودية بصعدة، وفي مديرية عبس بمحافظة حجه الحدودية.

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي في معقل ميليشيات الحوثي من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير صعدة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها قطع رأس الأفعى.

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