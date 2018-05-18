قصف منظومة صواريخ إيرانية في مطار حماة العسكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكاالات)

هزت سلسلة انفجارات ضخمة، الجمعة، مطار حماة العسكري في وسط سوريا، بينما تحدثت مصادر عن قصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية، مما أسفر عن مقتل 57 عنصرا في الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المرصد السوري أن الانفجارات وقعت في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار قرب مدينة حماة.

وأفادت وكالة انباء (سانا) التابعة للنظام السوري عن "سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة" من دون إضافة أي تفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في للنظم السوري كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف "الإيرانية" ردا على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه "إيراني" على الجولان المحتل.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للنظام السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.

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