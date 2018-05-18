القوات الأمريكية تعتقل قيادياً من داعش في الحسكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت القوات الأميركية القبض على أحد قياديي تنظيم داعش في محافظة الحسكة على الحدود السورية العراقية.

وقالت مصادر في قوات سورية الديمقراطية إن قوات أميركية نفذت أمس عملية اقتحام مدعومة بالمروحيات على مزرعة قرب بحيرة الخاتونية في ناحية الهول شرق محافظة الحسكة، قرب الحدود السورية العراقية، واعتقلت قياديا من تنظيم داعش كان هرب من العراق إلى سوريا.

وأكد المصدر أن الشخص الذي تم اعتقاله نقل إلى مركز الاستخبارات العسكرية التابع لوحدات حماية الشعب الكردي في ناحية الهول دون معرفة جنسيته.

وفي محافظة الحسكة، أكدت مصادر محلية في مدينة القامشلي دخول قافلة مؤلفة من نحو 200 آلية أغلبها شاحنات تحمل سيارات عسكرية وأسلحة، دخلت مدينة القامشلي قادمة من معبر سيمالكا مع العراق.



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