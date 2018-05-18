الإمارات تدعو لإجراء تحقيق يحاسب المسؤولين عن مجزرة غزة

... تنديد وتحذير غربي بعد الفيتو الثامن لروسيا دانت كل من فرنسا وبريطانيا استخدام روسيا لحق النقض ال "فيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون السورية .

... 30 دولة تطلق مبادرة لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان ممثلي ثلاثين دولة سيلتقون الثلاثاء في باريس لاطلاق مبادرة تعمل على منع مستخدمي السلاح الكيميائي من الافلات..

... أنور قرقاش: هكذا سيكون تعاملنا مع قطر بعد انتهاء المهلة أعلنَ وزيرُ الدولة الإماراتي للشؤونِ الخارجية، أنور قرقاش، أن المهلةَ الممنوحة لقطر إذا انتهت من دونِ رد فلن تحدثَ بعدها ضجة كبرى بل تصاعدٌ تدريجى فى الضغوطِ الاقتصادية

... تحرير جبل العمري في الساحل الغربي لليمن تمكنت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، من تحرير جبل العمري في الساحل الغربي

... بدء التصويت في أول انتخابات تشريعية في العراق بعد دحر داعش فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت 12 أيار / مايو في العراق، لانطلاق أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد دحر تنظيم داعش.