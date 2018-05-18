الإمارات تدعو لإجراء تحقيق يحاسب المسؤولين عن مجزرة غزة
أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن استنكاره لاستخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو وتعطيل مجلس الأمن عن القيام بواجبه في إجراء تحقيق شفاف في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا قرقاش في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن مجزرة غزة.
وأضاف قرقاش أن نقل السفارة الأمريكية للقدس أدى لتعقيد الأمور ووضع عقبات أمام عملية السلام.
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